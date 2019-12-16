Загадочная смерть школьника на поле: подробности трагедии под Тернополем

В Тернопольской области нашли тело 15-летнего школьника Виктора Грубяка, который пропал 22 ноября. Труп находился в поле между населенными пунктами Золотая Слобода и Вився.

OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.

По данным ГУ Национальной полиции Тернопольщины, смерть подростка наступила в результате переохлаждения. Это показали результаты судебно-медицинской экспертизы.

"Признаков насильственной смерти на теле полицейские не обнаружили", – отметили в ведомстве.

15-летний Виктор Грубяк ГУНП в Тернопольской области

Версия с переохлаждением хоть и может показаться необычной, немало местных жителей склонны в нее верить.

Председатель сельского совета в Золотой Слободе Игорь Мидло вспоминает, что когда подросток пропал, на улице стоял туман, дул холодный ветер и был мороз.

"Ранее я бы сам не поверил, но теперь на 100% уверен, что Виктор умер от переохлаждения. Я был на месте вместе с полицейскими, когда они осматривала тело. Виктор лежал на голой земле на спине. Он был очень легко одет. На нем были легкие кроссовки, спортивные штаны, футболка, легкая спортивная куртка, сверху безрукавка. Шапки на голове не было", – рассказал он OBOZREVATEL.

Тело обнаружили на вспаханном поле

По версии полиции, школьник заблудился Google. Maps

Председатель отметил, что визуально на теле не было никаких следов постороннего воздействия.

Как же школьник оказался на вспаханном поле? По официальным данным, парень возвращался с дискотеки в клубе и, вероятно, заблудился. В результате он пошел в направлении Козовского сахарного завода, что в противоположной стороне от села.

Источник OBOZREVATEL сообщил, что в тот трагический день школьник перед тем, как прийти в клуб, употреблял алкоголь. "Также он употреблял алкоголь после дискотеки", – уточнил источник.

Виктор Грубяк

Трагедия произошла в Козовском районе Google. Maps

Все обстоятельства трагедии на сегодняшний день устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее якобы высадили из маршрутки между населенными пунктами.

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