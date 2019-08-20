Загадочная смерть матери и детей в Скадовске: следствие поставило точку в трагедии

Следствие подтвердило версию самоубийства 34-летней Ольги Буниной и убийства ее детей, которых нашли мертвыми в съемной квартире в городе Скадовск на Херсонщине.

Об этом пишет Kherson.net.ua. Отмечается, что причиной могла стать депрессия владелицы агенства недвижимости после развода с мужем, который и обнаружил их тела.

Отмечается, что в пользу версии о самоубийстве женщины свидетельствуют результаты токсикологической экспертизы.

Ольга Бунина погибла с детьми на Херсонщине Instagram Ольги Буниной

"У мальчиков выявили признаки отравления доксиламином, который им дали, подмешав в сладкий сок. Доксиламин (донормил) является доступным препаратом снотворного и антиаллергенного действия. Его можно купить в аптеке, но доксиламин противопоказан именно детям и подросткам до 15 лет. То есть для них опасно даже его употребление, а передозировка без своевременной медицинской помощи – верная смерть. Что и произошло", – рассказали врачи.

Названа причина смерти Ольга Буниной в Скадовске Instagram Ольги Буниной

Выяснили также точную причину смерти матери. "Она также принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином. Однако смерть наступила не от передозировки лекарств, а вследствие закрытия носа и рта, ставшего помехой для дыхания. Так что подтверждается первоначальная версия случившегося: утопая "в пучине" депрессии, женщина убила своих сыновей, и покончила с собой", – поделились своим мнением эксперты.

Напомним, 9 июля женщину нашли с обмотанным скотчем полиэтиленовым пакетом на голове. Рядом с ней обнаружили тела ее сыновей 7 и 9 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

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