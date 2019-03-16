Загадочная смерть главного идеолога роспропаганды в США: всплыли резонансные данные

У бывшего министра связи России Михаила Лесина, найденного мертвым в ноябре 2015 года в США, была сломана подъязычная кость.

Об этом свидетельствуют новые данные на 149 страниц из отчета Офиса главного судебного медика Вашингтона, сообщает Радио Свобода.

В документе сказано, подъязычная кость чиновника, расположенная между гортанью и челюстью, была сломана. Чаще всего подобные переломы связывают с удушением, однако прямых утверждений о том, что смерть Лесина была насильственной, в отчете нет.

Травму он мог получить как в момент смерти, так и незадолго до нее. Подъязычная кость могла быть сломана во время падения, не исключена версия того, что перелом получен во время вскрытия тела.

Михаил Лесин

Отметим, до 2004 года Михаил Лесин был министром по делам печати, телерадиовещания и СМИ в России при президентстве Владимира Путина. После ухода с должности топ-чиновника Лесин занялся медиабизнесом.

Во времена его работы в Кремле был усилен контроль над журналистами, которые делали репортажи из Чечни во время войн, а независимые телеканалы были взяты под контроль государства. В 2005 году Лесин был одним из тех, кто работал над созданием англоязычного рупора пропаганды Кремля телеканала Russia Today.

Он умер в ноябре 2015 года в американском отеле Dupont Circle в Вашингтоне. В официальном сообщении американской прокуратуры сказано, Лесин пришел в номер отеля после нескольких дней употребления алкоголя. В комнате он несколько раз упал, получил тупые травмы головы, в результате чего и скончался.

При этом, как ранее писал OBOZREVATEL, полиция Вашингтона не считает смерть экс-советника Владимира Путина Михаила Лесина подозрительной.

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