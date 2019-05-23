"Заехали в руки врага!" Подмечен показательный нюанс неудачной операции ВСУ на Донбассе

Сдача в плен восьми украинских бойцов на Донбассе – это демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны.

На этот нюанс обратил внимание военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, украинские военные "сами заехали в руки врага".

"Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но... не берут с собой оружия! На войне, без оружия. Восемь человек. Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями, и какие блок-посты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста - два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку", – возмутился он.

ВСУ на Донбассе "Трибун"

Бутусов назвал данную ситуацию чудовищной и абсурдной. "Надеюсь, служебное расследование будет объективным. Людей надо спасать, их жизни важнее всего, но, увы, наших пленных враг быстро не отдает, как показывает практика. Нельзя допустить повторения таких же печальных случаев", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиною.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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