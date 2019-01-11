Задушил жену, дочь и убил себя: появились детали жуткой трагедии под Одессой

Появились подробности трагедии под Одессой, в которой мужчина убил жену и дочь, а после покончил с собой.

На телах всех погибших полицейские обнаружили следы насильственной смерти, передает ТСН.

"Я зашел и увидел: на полу лежали два трупа: мужчина и женщина. И справа на диване лежала девочка. Женщину он, пожалуй, душил руками, а девочку то ли шнуром, то ли чем-то еще. А у него были три-четыре причиненных канцелярским ножиком разреза", – рассказал понятой Александр Родедян.

Сосед добавил, что семья была благонадежной, не скандалила, хоть и казалась немного отстраненной.

"Предварительно установлено, что хозяин квартиры задушил своих жену и дочку, а потом наложил на себя руки", – заявил глава ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Трагедия под Одессой KrasnodarMedia

Соседи сообщили, что мужчину накануне якобы уволили с работы, что как-то негативно могло повлиять на него. Мол, поскольку он был единственным кормильцем в семье, тот упал в отчаяние. Полиция проводит расследование, мотивы убийства и самоубийства пока не установили.

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