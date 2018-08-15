Задерживали с вертолетами: фигурантов громкого дела соратника Януковича отпустили на свободу

Все задержанные по так называемому делу налоговиков Клименко (бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. - Ред.) вышли из-под стражи.

Как пояснили в Генпрокуратуре, по состоянию на 30 июля, подозреваемые под стражей не находятся, вследствие истечения предусмотренного законом срока содержания под стражей – двенадцать месяцев и уплаченного установленного судом размера залога, пишет "Украинская правда".

Отмечается, что в общей сложности следствие установило 50 бывших и действующих налоговиков, которые якобы были задействованы в коррупционной схеме Клименко. Из них 27 человек сейчас знакомятся с материалами следствия, завершенного в марте 2018 года.

При этом более чем за год после задержаний общая сумма назначенного судом залога уменьшилась в десятки раз.

"Сначала она составляла более 472 миллионов гривен. В ответе на запрос в августе 2018 года прокуратура сообщила, что было уплачено 77 миллионов, а впоследствии – уменьшено залог до 22 миллионов", - сказано в материале.

Кроме того, государству вернули и часть арестованного имущества, общая стоимость которого составила более 888 миллионов гривен.

Еще двум лицам вынесены обвинительные приговоры – они пошли на сделку со следствием. Производство в отношении одного подозреваемого закрыто из-за его смерти.

Подозрения по делу объявлены еще 20-ти налоговикам, но их прокуратура так и не нашла, они объявлены в розыск.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства могут возникнуть проблемы из-за количества подозреваемых. Об этом говорил и главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Будет одна проблема. У нас нет в Украине ни одного зала судебных заседаний, где может одновременно поместиться 27 имеющихся на территории Украины привлеченных налоговиков (другие – в розыске) и их адвокаты. Чтобы найти такое судебное помещение, нужно внести изменения в соответствующие законы", – отмечал Матиос.

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В то же время в Генпрокуратуре не ответили на вопрос журналистов о суде, в котором может произойти рассмотрение дела.

Глава военной прокуратуры говорил также об объемах материалов уголовного дела, которые сейчас переданы подозреваемым и их защитникам.

"Там более тысячи томов материалов, с которыми они должны ознакомиться... Нельзя заставить подозреваемого и защитника ознакомиться более чем с одним томом в день. Теперь посчитайте. И это не моя прихоть", – отмечал прокурор.

Напомним, 24 мая 2017 года более 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов провели сотни обысков на территории 15 областей Украины. Данная акция стала частью спецоперации участников экономической "схемы" экс-президента Виктора Януковича, главным фигурантом которой называли бывшего главу Миндоходов Александра Клименко.

В результате спецоперации были задержаны десятки высокопоставленных налоговиков, однако большинство из них вскоре внесли крупные залоги и оказались на свободе.