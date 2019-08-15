"Задерживали 28 раз": в Украине подозреваемый-наркосбытчик сбежал после залога

Гражданину Великобритании, которого в июне с сообщниками задержали и подозревали в контрабанде более 400 кг кокаина, уменьшили залог с 3 млн грн до 570 тысяч грн. Позже его внесли, поэтому вероятный злоумышленник скрылся, а правоохранители снова его разыскивают.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. По его словам, подозреваемому сначала была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Кстати, по базе данных Интерпола указанный гражданин в Великобритании задерживался 28 раз за совершение преступлений", – подчеркнул правоохранитель.

Изъятые 400 кг кокаина Facebook Вячеслава Аброськина

В частности, речь идет о 6 преступлениях против личности за период с 2001 по 2011 год, 2 преступлениях против собственности, мошенничестве, краже, преступлении против общественности, 12 преступлениях связанных с полицией, местами лишения свободы, 3 наркопреступлениях и 2 мелких правонарушениях.

"А что же наш суд? 16.07.2019 Печерским судом сумма залога снижена до 570 тысяч гривен без применения электронного средства контроля. Конечно, со временем, 22.07.2019 года, залог был внесен", – объяснил Аброськин.

По его словам, после этого местонахождение подозреваемого было неизвестно, последний раз его видели в Приднестровье.

Гражданину Великобритании уменьшили залог с 3 млн грн до 570 тысяч грн Facebook Вячеслава Аброськина

Его с сообщниками подозревали в контрабанде более 400 кг кокаина Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине изъяли 400 килограммов колумбийского кокаина, который готовили для продажи в странах Западной Европы. В международный синдикат наркоторговцев входили трое украинцев, а также граждане Нидерландов и Великобритании.

Членам международного синдиката назначили залог в размере от 3 до 100 млн грн. Однако вскоре трем из них сумму снизили до 500-570 тыс. грн, которые они внесли и были освобождены под домашний арест в ночное время суток без необходимости носить электронный браслет.

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