Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой. Документ

Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр якобы для задержания мэра города Бориса Филатова.

Информацию о таком задании прокурора распространяют в сети, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он поделился фотокопией заявления о командировке Божило от главы ГПУ Ирины Венедиктовой.

Борис Филатов и Ирина Венедиктова Коллаж

facebook.com/butusov.yuriy

"Какие именно команды получил Божило – официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку... Направление в Днепр имеет явно неслучайный характер", – написал журналист.

Степан Божило Новости N

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Денис Колесник, который является мужем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, засветился с элитными незадекларированными швейцарскими часами Hublot за $54 280 (примерно 1,5 млн грн по курсу НБУ).

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