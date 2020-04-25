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25 апреля • обновлено в 23:14
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Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой. Документ

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Заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило откомандировали в Офис Генпрокурора и направили в Днепр якобы для задержания мэра города Бориса Филатова.

Информацию о таком задании прокурора распространяют в сети, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он поделился фотокопией заявления о командировке Божило от главы ГПУ Ирины Венедиктовой.

Борис Филатов и Ирина Венедиктова

Борис Филатов и Ирина Венедиктова

Коллаж

Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой

facebook.com/butusov.yuriy

"Какие именно команды получил Божило – официально неизвестно. Однако недавно назначенного заместителя генерального прокурора Андрея Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Святославу Олийныку... Направление в Днепр имеет явно неслучайный характер", – написал журналист.

Степан Божило

Степан Божило

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Денис Колесник, который является мужем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, засветился с элитными незадекларированными швейцарскими часами Hublot за $54 280 (примерно 1,5 млн грн по курсу НБУ).

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Юрий Бутусов Борис Филатов Ирина Венедиктова
Место
Украина Днепр
Теги
Офис генерального прокурора Украины фотографии
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