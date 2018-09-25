МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Задержаны подозреваемые в покушении на активиста в Одессе

11.4тЧитать материал на украинском

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на одесского активиста, лидера ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика.

На допросе они признались в совершении преступления, сообщил источник Insider. Собеседник также отметил, что нападавшие входят в "этническую преступную группировку грузин".

"Привлекаются уже не впервые. Их вычислили по сигналу телефона с места нападения, вызвали на допрос, и они во всем признались", - добавил он.

Олег Михайлик

Олег Михайлик

По словам источника, один из подозреваемых - инвалид первой группы. У него полицейские обнаружили пистолет, из которого стреляли в Михайлика.

Полиция держала его в отделе семь часов, у мужчины случился кризис, и его пришлось госпитализировать. Подозреваемый лежит там же, где и Михайлик - в городской больнице №1. Рядом со зданием больницы собралось около 30 грузин.

Новости
Покушение на активиста в Одессе: Луценко пошел на радикальный шаг

Также сообщается, что в течение нескольких часов должно состояться заседание об избрании подозреваемым меры пресечения в Приморском районном суде города Одессы. На место выехал консул Грузии.

Двое из трех подозреваемых через своих представителей заявили о непричастности к нападению. Как сообщает "Радио Свобода", у водителя одного из них изъяли оружие. Мужчину зовут Манучар Варшанидзе. Он работает на подозреваемого Герасина Торнике – инвалида первой группы.

Вместе с ними в машине 22 сентября находился еще один человек – Лаша - третий подозреваемый. По словам брата Варшанидзе, в вечер покушения на активиста они втроем на одной машине были в том же районе, но не на той улице, где произошло нападение. Отмечается, что двое задержанных находятся в изоляторе временного содержания.

Около 17:00 усиленные наряды правоохранителей окружили больницу, где находится Торнике. Как сообщает "Радио Свобода", во время появления дополнительных подразделений силовиков произошла потасовка между ними и представителями грузинской общины Одессы.

Спецподразделения полиции появились, когда сторонники подозреваемого начали выражать возмущение неподтвержденным сообщениям о намерениях перевезти инвалида в СИЗО. В свою очередь, правоохранители требовали, чтобы родственники и друзья вышли из палаты. Однако те отказались.

Напомним, что 22 сентября в Одессе пытались убить активиста Олега Михайлика. В него стреляли во дворе собственного дома. Активиста отправили в операционную с тяжелым ранением грудной клетки. В результате нападения Михайлик потерял больше литра крови.

Глава одесской областной ячейки партии "Сила людей" Игорь Бычков рассказал, что к покушению может быть причастен мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже стало известно, что Михайлик пережил клиническую смерть и пришел в сознание.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
15
18
Смешно
18
Интересно
11
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мы не смотрим больше на русских как на соседей. Мы смотрим на них как на врагов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Loskutov Vital, Не важно. Вы- враги в любом раскладе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Loskutov Vital
Loskutov Vital
Прокапало Ігор, придурок, речь идет о парализованных грузинах. Не торопись пока.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Витман Владимир
Витман Владимир
Я так понял шо теперь если в кране нет воды значит выпили .....уже грузины.Грузины , грузины , кругом одни грузины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Труханов так видит жизнь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Витман Владимир, Витман, ты не понял. Если в кране нет воды, то русские считают, что выпили всё жиды
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Витман Владимир
Витман Владимир
.....Глава одесской областной ячейки партии "Сила людей" Игорь Бычков рассказал, что к покушению может быть причастен мэр города Геннадий Труханов.... Я чего то не понял. Труханов нанял для покушения грузин? Или грузин на эту роль назначили мусара .Но насколько известно что прокуратура и мвд сотрудничают с Трухановым в плане чего стырить.Какая то херня получается с грузинами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги