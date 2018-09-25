Задержаны подозреваемые в покушении на активиста в Одессе

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на одесского активиста, лидера ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика.

На допросе они признались в совершении преступления, сообщил источник Insider. Собеседник также отметил, что нападавшие входят в "этническую преступную группировку грузин".

"Привлекаются уже не впервые. Их вычислили по сигналу телефона с места нападения, вызвали на допрос, и они во всем признались", - добавил он.

Олег Михайлик

По словам источника, один из подозреваемых - инвалид первой группы. У него полицейские обнаружили пистолет, из которого стреляли в Михайлика.

Полиция держала его в отделе семь часов, у мужчины случился кризис, и его пришлось госпитализировать. Подозреваемый лежит там же, где и Михайлик - в городской больнице №1. Рядом со зданием больницы собралось около 30 грузин.

Также сообщается, что в течение нескольких часов должно состояться заседание об избрании подозреваемым меры пресечения в Приморском районном суде города Одессы. На место выехал консул Грузии.

Двое из трех подозреваемых через своих представителей заявили о непричастности к нападению. Как сообщает "Радио Свобода", у водителя одного из них изъяли оружие. Мужчину зовут Манучар Варшанидзе. Он работает на подозреваемого Герасина Торнике – инвалида первой группы.

Вместе с ними в машине 22 сентября находился еще один человек – Лаша - третий подозреваемый. По словам брата Варшанидзе, в вечер покушения на активиста они втроем на одной машине были в том же районе, но не на той улице, где произошло нападение. Отмечается, что двое задержанных находятся в изоляторе временного содержания.

Около 17:00 усиленные наряды правоохранителей окружили больницу, где находится Торнике. Как сообщает "Радио Свобода", во время появления дополнительных подразделений силовиков произошла потасовка между ними и представителями грузинской общины Одессы.

Спецподразделения полиции появились, когда сторонники подозреваемого начали выражать возмущение неподтвержденным сообщениям о намерениях перевезти инвалида в СИЗО. В свою очередь, правоохранители требовали, чтобы родственники и друзья вышли из палаты. Однако те отказались.

Напомним, что 22 сентября в Одессе пытались убить активиста Олега Михайлика. В него стреляли во дворе собственного дома. Активиста отправили в операционную с тяжелым ранением грудной клетки. В результате нападения Михайлик потерял больше литра крови.

Глава одесской областной ячейки партии "Сила людей" Игорь Бычков рассказал, что к покушению может быть причастен мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже стало известно, что Михайлик пережил клиническую смерть и пришел в сознание.