Зеленский отчитался о тушении пожаров в Чернобыле. Видео
В Чернобыльской зоне пожарные практически ликвидировали все очаги пожара, отрытого огня нет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своему видеообращении на Facebook.
"Открытый огонь в зоне отчуждения сейчас не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике", – сообщил он.
Зеленский добавил, что вчера, 13 апреля, было потушено шесть очагов огня.
"Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Чернобыльской зоне потушен основной пожар.