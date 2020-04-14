В Чернобыльской зоне пожарные практически ликвидировали все очаги пожара, отрытого огня нет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своему видеообращении на Facebook.

"Открытый огонь в зоне отчуждения сейчас не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике", – сообщил он.

Пожар в Чернобыле

Зеленский добавил, что вчера, 13 апреля, было потушено шесть очагов огня.

"Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Чернобыльской зоне потушен основной пожар.