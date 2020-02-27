Чиновник ГФС, которого задерживали за взятку, снова вернулся на должность

Пока Государственная фискальная служба Украины готовится к реформированию, в её рядах остаются очень сомнительные личности. Например, начальника одного из подразделений ГФС Сергея Лебедко три года назад задерживали за вымогательство почти 70 миллионов гривень взятки. Однако он и сейчас в кресле.

Подробности этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

"Сообразили" 66 миллионов на троих

Сначала предыстория. Как написала журналистка Ирина Салий на "Цензор. НЕТ", примерно за неделю до начала разбирательств с главой ГФС Романом Насировім СБУ и Генпрокуратура задержали чиновников фискальной службы за вымогательство взятки в 66 миллионов гривень.

По данным журналистки, схема выглядела так. В январе 2017 года фирма "Оптимус Плюс" обратилась в Днепропетровское отделение ГФС для возмещения НДС на сумму 308 миллионов гривен. Сразу после этого на бизнесменов вышел некий Виталий, который сказал, что может поспособствовать возвращению НДС. Мол, у него есть друг Сергей, который некогда занимал высокий пост в ГФС и до сих пор имеет там связи. За это Виталий потребовал сначала 20% от возврата, а после 22% – то есть 66 миллионов гривен.

Сергей Лебедко Facebook Сергея Лебедко

Этим другом оказался Сергей Лебедко, который в 2015 году был и.о начальника Главного управления собственной безопасности ГФС.

Как пишет журналист на "Цензр. НЕТ", Лебедко, Виталий и представитель "Оптимус Плюс" несколько раз встречались в Киеве и обсуждали процесс дачи взятки. Также "решалы" заявляли, что уже все согласовали с высшими чинами налоговой. Договорились о том, что возмещать НДС будут в два этапа и взятку давать, соответственно, тоже.

Задержание Сергея Лебедко

Декларация Сергея Лебедко

Все так и шло, а 24 февраля 2017, после передачи первой части денег, как пишет "Цензор. НЕТ", вымогатели были задержаны. Лебедко и подельник были арестованы на 2 месяца с возможностью освобождения под залог в 1 миллион гривен. Позже задержали еще одного участника – Мирослава Лабу, который некогда работал на руководящей должности в центральном офисе налоговой. Всем троим вменяли мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 ККУ), за что полагалось от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Снова в строю?

Лебедко после скандала уволился. В реестре НАПК есть декларация Лебедко за 2016 год с отметкой "после увольнения", а в графе "место работы" указано "ГФС Украины".

Сейчас ГФС ожидают изменения, её реформируют и взамен будет работать две службы – Государственная налоговая служба и Новая таможня. Однако пока сайт ГФС работает, и там все еще можно увидеть её структуру. Так вот, заместителем Главного управления собственной безопасности ГФС является никто иной, как Сергей Лебедко. Каким образом он снова вернулся в свое кресло, учитывая такую историю, непонятно.

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Сергей Лебедко на сайте ГФС

Поговорить с ним не удалось – контакты на сайте ГФС убраны, а попытка выйти на него через ГО "Ассоциация ветеранов подразделений антитеррора Альфа" (там он некогда значился руководителем) не удалось. Девушка, ответившая по номеру, указанному на YouControl, сказала OBOZREVATEL, что Сергей Лебедко уже не глава ГО, а лишь её участник – уйти с этого места пришлось из-за другой должности. При этом, там не подтвердили, но и не опровергли того, что Лебедко снова работает в ГФС.

"Он очень занят. Я не могу сказать, где он сейчас работает. Работал (в ГФС, – ред), а сейчас не знаю. Ушел оттуда, перевелся или остался – не знаю", – сказали в ГО.

Facebook Сергея Лебедко

Не появляется Лебедко и в соцсетях – его страница в Facebook пустует с 2016 года. 9 октября он обновил свое фото профиля, а через несколько месяцев был задержан.

Пока люди, замешанные в вымогательстве взяток, будут снова возвращаться на руководящие должности в госорганы - говорить о каких-то реформах в этих структурах попросту нет смысла. OBOZREVATEL призывает правоохранительные органы, а также руководство ГФС разобраться с этой ситуацией и выяснить причину, по которой Лебедко снова в кресле.

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