Задержанный в Украине куратор "ДНР" оказался ключевым свидетелем по делу MH17, – расследование

Сотрудник ГРУ России и куратор военного направления "ДНР", бывший узник Андрей Кунавин, которого в начале июля задержала СБУ, оказался вероятным ключевым свидетелем по делу MH17.

Расследователи обнародовали расшифровки записей разговоров задержанного с двумя из четырех обвиняемых в катастрофе Boeing. Об этом со ссылкой на данные исследовательской группы Bellingcat пишет "Радио Свобода".

"Этому человеку сообщено о подозрении именно по этому уголовному делу относительно расследования сбивания самолета MH17. Он принимал непосредственное участие в создании и руководстве "разведывательного управления" "Донецкой народной республики", – сказал прокурор Офиса генпрокурора Александр Банник.

Отметим, что в опубликованных СБУ перехваченных телефонных разговорах задержанного звучат фамилии двух даже не самых высокопоставленных российских силовиков, которым следствие в Нидерландах уже выдвинуло официальные обвинения по делу MH17. Первый – гражданин Российской Федерации Сергей Дубинский, известный также под позывным "Хмурый".

Разговор Кунавина с Дубинским

По данным группы Bellingcat, которая несколько лет расследует катастрофу, звонки осуществлялись в конце 2014-го – в начале 2015 года. Еще один важный источник задержанного Кунавина – Леонид Харченко, который является единственным из четырех обвиняемых по делу MH17 гражданином Украины.

Член группы Bellingcat Христо Грозев считает, что арест куратора может существенно повлиять на дальнейшее расследование дела о сбивании малайзийского самолета в небе над Донбассом.

Фрагмент разговор куратора "ДНР" с силовиком РФ

"Это будет источник информации. Он общался тесно с ключевыми обвиняемыми. И он по крайней мере знал, что происходит по поводу их отношений с элитой в Москве. Насколько он решал и влиял на решения, этого мы еще не можем сказать. Возможно, просто использовал свои контакты. Но сам факт, что и Дубинский, и Харченко разговаривают с ним, как будто он какой-то влиятельный человек... Поэтому, в любом случае, это ключевой свидетель, который даст информацию о том, что называется "цепочкой власти", – говорит Грозев.

Разговор Кунавина с Харченко

По его словам, следствие должно довести расследование до самого высокопоставленного чиновника, который дал разрешение на получение установки "Бук". Именно в этом контексте он будет важнейшим свидетелем.

Отметим, что Кунавину уже избрали меру пресечения – он будет находиться под стражей как минимум 60 дней без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что сотрудником ГРУ России и куратором военного направления "ДНР", о задержании которого Служба безопасности Украины сообщила 7 июля, оказался бывший узник Андрей Кунавин.