Задержанный россиянин "слил" СБУ информацию о ЧВК "Вагнера"

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили россиянина, который является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что россиянин был задержан при попытке нелегально пересечь границу вместе с гражданином Украины. У бывшего российского военного при себе был военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.

"Бывший военный РФ показал сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК" Вагнер "с тяжелым вооружением и боеприпасами", - рассказали в СБУ.

В спецслужбе также отметили, что продолжают документировать преступления российских наемников в Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что самолеты, которые доставляли российских боевиков "частных военных компаний" в Сирию, могут иметь украинскую прописку.