Из гранатометов по экс-сотруднику спецслужб: задержанный по запросу Интерпола киллер оказался украинцем

В Днепре задержали подозреваемого в покушении на экс-сотрудника спецслужб Болгарии.

Задержанным в Днепре за участие в совершении заказного убийства на территории Болгарии оказался гражданин Украины.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Речь об одном из трех украинцев, которых в 2016 году Болгария объявила в международный розыск.

Подробнее – в нашем материале.

Резонансное покушение в Софии

В октябре 2015 года в столице Болгарии из ручных противотанковых гранатометов обстреляли бронированный автомобиль Алексея Петрова. Однако киллерам не удалось достичь своей цели – Петров выжил.

По информации, позднее озвученной следователями, эти гранатометы были произведены в Болгарии для российской армии и отправлены в РФ.

Покушение на Алексея Петрова произошло в октябре 2015 года в Софии Фото: БГНЕС

Объектом покушения был Алексей Петров – бизнесмен, бывший сотрудник Государственного агентства Национальной безопасности (ДАНС) Болгарии.

Он являлся основным обвиняемым по знаковому делу "Осьминог". Петрова обвиняли в организации крупной преступной группы, связанной с вымогательством, силовым взысканием долгов, отмыванием денег, хищением средств из госбюджета, уклонением от уплаты налогов и другой преступной деятельностью. В 2018 году, после восьми лет расследования и судебного процесса, суд оправдал Петрова по всем статьям.

Свидетели вывели на украинцев

Бизнесмен объявил награду за информацию о покушении на него – 100 тысяч долларов. Двое свидетелей, которые дали информацию о киллерах, были включены в программу защиты свидетелей.

Спустя некоторое время болгарские правоохранители вышли на группу украинцев. выяснилось, что при помощи Романа Логвиненко на территорию Болгарии приехали еще трое граждан Украины – это Евгений Балков, Артем Темпинский и Максим Черный. Как сообщалось, Логвиненко интересовали их военные навыки.

В течение полутора лет до покушения на Петрова группа следила за бизнесменом, изучала его привычки и то, как организована его охрана. Позднее заместитель генпрокурора Борислав Сарафов заявил, что преступление такого масштаба, совершенное при столь тщательной подготовке и с таким мастерством, еще никогда не раскрывалось в новейшей истории Болгарии. А жизнь Петрова спас бронированный Mercedes и тот факт, что удар пришелся по правой передней раме автомобиля и граната не вошла в транспортное средство.

Роман Логвиненко был задержан на пограничном мосту через Дунай, когда он собирался вернуться из Румынии на территорию Болгарии.

Украинец Роман Логвиненко обвиняется в подготовке убийства болгарского бизнесмена Алексея Петрова Фото: БГНЕС

У Логвиненко, по информации местных правоохранителей, было оформленное в Болгарии удостоверение личности, он жил в Пловдиве и руководил фирмой, экспортирующей сельхозоборудование в Украину.

Одного взяли, трое сбежали

Троим соучастникам Логвиненко удалось скрыться. Они, по информации болгарских правоохранителей, сразу после покушения на Петрова покинули страну.

Троих украинцев Болгария в 2016 г. объявила в международный розыск

Обвинение украинцам предъявили заочно, на них был разослан "красный циркуляр" Интерпола. По информации Organized Crime and Corruption Reporting Project, данные о них также занесли в информационную базу стран Шенгенской зоны — так называемую Шенгенскую информационную систему (The Schengen Information System).

Киллера задержали в Днепре

6 августа 2020 г. в Днепре украинскими правоохранителями был задержан один из разыскиваемых. По информации источников OBOZREVATEL, это 35-летний Максим Черный.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины, в автомобиле задержанного было оружие, боеприпасы и документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями.

Задержание киллера произошло в Днепре 6 августа

На данный момент продолжаются следственные действия. Устанавливается, причастен ли мужчина к тяжким преступлениям на территории Украины. Информацию о том, что разыскиваемый задержан, уже передали в Интерпол.