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Задержанный оккупантами в Крыму украинский журналист вышел на свободу: первые фото

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Арестованный 26 марта ялтинский журналист Евгений Гайворонский вышел 7 апреля на свободу из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.

Он рассказал о подробностях ареста и давлении на него со стороны "правоохранителей", передают Крым.Реалии.

"Они, видимо, чтобы меня сломать, держали в камере на трех в одиночку. Хотя в других камерах мест не хватало. Приезжали сотрудники центра "Э", МВД Крыма, все руководство прямо, угрожали мне, сказали: то, что ты выбрал себе политику представлять себя гражданином Украины – тебе не поможет, мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и сопротивлялся сотрудникам полиции. Твои же родственники тут живут... Вот такой был прессинг все 12 дней", – сказал Гайворонский.

Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Он отметил, что опасается за свою жизнь и поэтому хочет выехать на материковую часть Украины.

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"Учитывая то, что моей жизни и здоровью реально угрожает опасность, я так понимаю, что, наверное, единственный шанс мне как-то выжить – это попасть на материковую часть Украины и как-то помогать, находясь уже на материковой части. Потому что это моя искренняя позиция, которую я не просто взял из пропаганды", – добавил Гайворонский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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вованов вован
вованов вован
Как сказал О. Бендер- у нас длинные руки. Материк, остров, полуостров, нет препятствий для нашей СТРАШНОЙ МЕСТИ Новичком.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Здал побратымов-бандер вот и отпустили
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Слава недоубиенного Бабченко и этому "журналисту" покоя не дает. Пусть себе валит в (на) украину. Воздух Крыма станет немного чище!
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