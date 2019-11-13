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14 ноября • обновлено в 00:23
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Задержанного в Польше ветерана АТО Мазура вернули в Украину

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Задержанного в Польше по запросу РФ активиста и ветерана АТО Игоря Мазура вернули в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook поздно вечером в среду, 13 ноября.

По его словам, возвращение бойца стало возможным благодаря работе Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД и Нацполиции.

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"Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания, Украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице", – написал Геращенко.

"Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация. Приветствуем дома, Игорь!" – добавил он.

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

facebook.com/ProMovu1

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше по запросу России. Его и лидеров УНА-УНСО обвиняют в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: задержание Мазура доказывает, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политпреследований. Кроме того, россияне нарушили статьи 2 и 3 устава Интерпола.

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Персона
Алексей Геращенко
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пусть теперь сидит на своей вонючей галычине и носа не кажет в другие страны. В другой раз так не повезет
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