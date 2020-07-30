Задержание вагнеровцев в Беларуси: возбуждено дело о подготовке терактов
Задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера – российской частной военной компании – подозревают в подготовке теракта.
Как сообщает Tut.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, уголовное дело возбуждено по статье 290 УК – угроза совершением акта терроризма.
По его словам, до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
"Как иголку в стогу сена", – сказал госсекретарь Совбеза, комментируя поиски.
Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты Беларуси. Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях, а под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.
Также, по его словам, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников, якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
Пятерых кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК утром 30 июля.