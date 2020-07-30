Задержание вагнеровцев в Беларуси: возбуждено дело о подготовке терактов

Задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера – российской частной военной компании – подозревают в подготовке теракта.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, уголовное дело возбуждено по статье 290 УК – угроза совершением акта терроризма.

По его словам, до 200 боевиков находилось на территории Беларуси, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.

"Как иголку в стогу сена", – сказал госсекретарь Совбеза, комментируя поиски.

Равков выступал в ЦИК перед кандидатами в президенты Беларуси. Андрей Дмитриев, присутствовавший на встрече, отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях, а под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

Также, по его словам, некоторые задержанные якобы дают показания, что "приехали делать революцию".

Как сообщал OBOZREVATEL: