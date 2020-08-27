Задержание "украинского шпиона" в России похоже на показательное выступление, – генерал СБУ.

Задержание российского военного в Барнауле, который якобы передавал секретные данные разведке Украины, больше похоже на показательное выступление, чтобы закрыть какое-то дело по шпионажу.

Такую точку зрения в комментарии OBOZREVATEL высказал бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун.

"Тяжело понять это задержание… Я подозреваю, что это все же больше показательное выступление, где людей просто хватают на улице для того, чтобы время от времени закрывать какие-то вопросы. То есть, раз в год в каждом регионе нужно закрыть какое-то дело по шпионажу, а Украина – очень выгодное направление и можно спокойно заработать награды и еще что-то", – подчеркнул Ягун.

Он добавил, что "шпионом" в Российской Федерации может стать любой человек, который "имеет контакты с Украиной".

"Какое-то сообщение послали в интернете или с родственниками (из Украины. – Ред.) переговорили. Этого достаточно, чтобы обвинить в шпионаже. Посмотрим развитие этого события", – резюмировал Ягун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная служба безопасности РФ задержала российского военного, который служил в Ракетных войсках стратегического назначения и якобы передавал секретные данные разведке Украины. Сейчас его подозревают в госизмене.

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