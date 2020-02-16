Задержание "смотрящего" Януковича: OBOZREVATEL узнал, где скрывался Анисимов

Стало известно, где скрывался от правосудия смотрящий за Запорожьем времен президентства Виктора Януковича Евгений Анисимов "Анисим".

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Как стало известно, Анисимов прятался в поселке Козин (Киевская область). Его дом находился по адресу Старокиевская 36, участок 59.

Козин Скрин с карты

Дом Анисимова Скрин с карты

Отметим, что Анисимов скрывался от правосудия целых шесть лет. Его сдал ближайший соратник, который даже отказался от вознаграждения.

Евгений Анисимов Скрин с видео

Читайте больше о том, кто такой Анисимов, какие обвинения против него выдвигают, а также как его задерживали в отдельном материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое задержание "Анисима". "Смотрящий" и его охранник Андрей Гречковский были задержаны в аэропорту "Борисполь" 21 октября 2013 года. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

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