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16 февраля • обновлено в 16:06
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Задержание "смотрящего" Януковича: OBOZREVATEL узнал, где скрывался Анисимов

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Стало известно, где скрывался от правосудия смотрящий за Запорожьем времен президентства Виктора Януковича Евгений Анисимов "Анисим".

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. Как стало известно, Анисимов прятался в поселке Козин (Киевская область). Его дом находился по адресу Старокиевская 36, участок 59.

Козин

Козин

Скрин с карты

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Дом Анисимова

Дом Анисимова

Скрин с карты

Отметим, что Анисимов скрывался от правосудия целых шесть лет. Его сдал ближайший соратник, который даже отказался от вознаграждения.

Евгений Анисимов

Евгений Анисимов

Скрин с видео

Читайте больше о том, кто такой Анисимов, какие обвинения против него выдвигают, а также как его задерживали в отдельном материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое задержание "Анисима". "Смотрящий" и его охранник Андрей Гречковский были задержаны в аэропорту "Борисполь" 21 октября 2013 года. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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