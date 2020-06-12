Задержание Саакашвили: ГБР завершило расследование против пограничников о превышении власти

Завершено расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы, которые причастны к задержанию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Их обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бывшие должностные лица причастны к организации и совершении незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии (согласие государства принять своих граждан, которых депортирует другая страна) в Польшу.

При этом продолжается расследование против других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов.

Расследование по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса ведет Государственное бюро расследований.

Обвиняемым грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Миехеил Саакашвили, которого в июле 2017 года лишили гражданства Украины, был задержан спецназовцами в Киеве в Музейном переулке возле ресторана "Сулугуни" 12 февраля 2018 года. Затем его доставили в аэропорт "Борисполь" и отправили в Польшу.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, а в мае 2020 года его назначили руководителем Исполнительного комитета реформ.