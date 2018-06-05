Задержание пьяного брата Зайцевой: в полиции Харькова рассказали подробности

На пьяного брата Елены Зайцевой, подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове, патрульные обратили внимание после нарушения им правил парковки. Во время общения с Василием Зайцевым стало понятно, что водитель находится в состоянии алкогольного опъянения.

"В воскресенье, 3 июня, около 22:50 по улице Ляпунова, 11 в Харькове был замечен автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку на тротуаре, не оставив для движения пешеходов 2 метра, чем нарушил пункт 15.10.в. ПДД Украины", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова "057".

Василий Зайцев

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - уточнили правоохранители.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.