Задержание Максима Плохого: на полном видео операции увидели странность

Террорист Максим Плохой (Кривош) решил сдаться правоохранителям и самостоятельно вышел из автобуса в центре Луцка, где удерживал 13 человек.

Спустя минуту к мужчине подошли полицейские и медик, а заложники начали покидать автобус. Полные видео задержания террориста были опубликованы на Facebook-странице Валерия Пельца, а также на канале Pavlovsky News.

Преступник вышел на улицу. Скрин видео

Как видно на роликах, после того, как Кривоша отвели в сторону, а пассажиры вышли на улицу, к автобусу подъехал БТР и прогремел взрыв – возможно, сработала светошумовая граната. Ее могли использовать для того, чтобы отвлечь внимание преступника.

"Террориста задерживают... А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Может у спецназа в БТРе отказали рации?" – сказано в сообщении Pavlovsky News.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 21 июля поймали сообщника луцкого террориста. У мужчины нашли пистолеты ТТ с глушителем, патроны и гранаты.