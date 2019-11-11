Задержание лидера УНА-УНСО в Польше: ветеран АТО забил тревогу

Участники войны на Донбассе не могут чувствовать себя в безопасности за пределами Украины в результате операции спецслужб России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО Юрий Кочевенко, комментируя задержание в Польше одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура по запросу российского бюро Интерпола.

"Я напомню, что у нас в Италии осужден Виталий Маркив на 24 года заключения за то, что он защищал Украину. Еще тогда я говорил, что создан чрезвычайно опасный прецедент. В результате успешной спецоперации российских спецслужб создан прецедент, когда ветераны войны не могут себя чувствовать в безопасности за границей. Сейчас это подтверждается", – заявил Кочевенко.

По мнению ветерана АТО, заявления польских властей о том, что Мазур не будет выдан России – "слабая отмазка", потому что сам факт задержания уже является беспрецедентным.

"К сожалению, должен напомнить, что буквально пару лет назад в Украине по заявлению российского Интерпола был задержан гражданин Грузии, который также воевал на стороне Украины. Хорошо, что мы его достаточно быстро отпустили, но если Украина была вынуждена создавать подобные прецеденты, то что говорить о Польше, которая себя хоть и позиционирует как союзник Украины, но в первую очередь защищает собственные интересы", – отметил он.

"Мы должны без перерыва бомбардировать западное общество информацией о том, что происходит в Украине, что делает Россия, чтобы обществу Польши, Италии, Франции не было безразлично, чтобы их политики чувствовали ответственность, когда идут на сотрудничество с агрессором", – добавил он.

Игорь Мазур ukrinform.ua

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