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Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли обвинения

1.4т Читать материал на украинском

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны за подозрение в требовании взятки (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Как написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, по результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица вымогали $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Для этого они использовали свои служебные полномочия и совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

"Хвиля"

Новости
Задержание Грымчака: журналист заподозрил фальсификации в деле

"14 августа во время получения части денежных средств в сумме в размере $480 тыс. были задержаны "на горячем" в порядке, предусмотренном статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в ИВС. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном УПК Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается", – рассказал Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ вечером среды, 14 августа, прибыли в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

  • Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве – они якобы требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч чиновники были задержаны "на горячем".

  • Вместе с Грымчаком вечером 14 августа был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

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Тема
Задержание Грымчака
Персоны
Юрий Грымчак Андрей Лысенко
Место
Украина
Теги
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Генеральная прокуратура Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
один из ярчайших представителей майдана. с самых первых дней в палатках ночевал. помогал прогнать изверга януковича. и вдруг! обычный вор. вот те на. и сколько таких было на майдане? правильно - все. все те кто пришел во власть после майдана. а простые украинцы как были так и остались. только в меньшем количестве.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Задержание и формулировки ГПУ это просто жесть! Их утверждения в суде развалит любой первокурсник юридического факультета! Последние понты Юрика Луценко!
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