Задержание Грымчака: журналист раскрыл возможных подельников

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Грымчак в коррупционных делах использовал связи с руководством Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

Об этом в Facebook рассказал украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

"Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет – стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", – написал он.

Бутусов отметил, что операцию по задержанию чиновника проводил сразу три силовые структуры: СБУ, НАБУ и ГПУ, что говорит о значимости данного дела.

"Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах – о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось – всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ – и вот появился резонансный и весомый результат", – пояснил Бутусов.

Юрий Грымчак ASPI

Также журналист подчеркнул, что Грымчак является очень известным политическим деятелем, который был спикером на телевидении. При этом он критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского.

"Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа силовики прибыли в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

В СБУ рассказали, что они больше месяца следили за замминистром Грымчаком и его помощником Игорем Овдиенко.

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