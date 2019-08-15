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Задержание Грымчака: появились новые горячие подробности

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Вместе с замминистром по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрием Грымчаком вечером 14 августа был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом.

Такие подробности узнал телеканал "24". Отмечается, что его имя – Игорь Овдиенко. Шурина Грымчака задержали на проспекте Победы в Киеве, возле метро "Нивки".

Во время задержания ему стало плохо – "скорая" диагностировала у него высокое давление – 230/170.

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Игорь Овдиенко в "скорой"

Игорь Овдиенко в "скорой"

"24"

Позже его адвокат заявил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

Именно в авто Range Rover, в котором находился Овдиенко, правоохранители нашли 480 тыс. долларов.

Тем временем, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что дело с задержанием и взяткой не касается деятельности их ведомства, а должности помощника заместителя министра в них вообще нет.

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Игорь Овдиенко в "скорой"

Игорь Овдиенко в "скорой"

"24"

"Задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра. Более того, сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не являются корректными, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", – сообщила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве – они якобы требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч чиновники были задержаны "на горячем".

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Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины НАБУ Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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