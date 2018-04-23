Задержание доверенного лица Путина в Украине: выяснились подробности

Задержанному на КПП "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом "доверенному лицу" президента РФ будет объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщил начальник управления прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, сообщает телеканал "112 Украина".

"Лицу будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК (Государственная измена). О подозрении будет сообщено в течение суток", – сказал он.

Прокурор отметил, что женщину задержали во время прохождения пограничного контроля с украинским биометрическим загранпаспортом. Вычислили злоумышленницу через СМИ.

"Она (злоумышленница) была установлена еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно", – заявил начальник управления прокуратуры АРК.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля на админгранице с Крымом силовики задержали гражданку Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей на захваченном полуострове в поддержку выдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах.