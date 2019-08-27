Задержание Богатыревой: экс-министра Януковича бросили в КПЗ, назначена дата суда

В среду, 28 августа, Печерский райсуд Киева должен избрать меру пресечения задержанной Раисе Богатыревой - экс-министру здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича.

Как сообщает LB.ua, Богатыреву доставили в суд сразу же после задержания, но он не принимал решения, поскольку уже было не рабочее время. Поэтому ночь экс-министр проведет в КПЗ на Глыбочицкой.

Задержание Богатыревой подтвердил также глава МВД Арсен Аваков, но подробностей он не сообщил.

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Экс-министра подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Раиса Богатырева Зеркало Недели

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2016 года Интерпол прекратил розыскные мероприятия в отношении Раисы Богатыревой, но в том же году 25 ноября Печерский районный суд Киева повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против Богатыревой, после чего вызвали на допрос в Киев, но она не явилась.

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