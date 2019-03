Задержание архиепископа ПЦУ: США резко ответили оккупантам Крыма

Посольство США в Киеве осудило задержание российскими оккупантами архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Об этом сказано на странице посольства в Twitter: "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим".

"Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинский в Крыму", — написано в сообщении.

We remain deeply concerned about Archbishop Klyment’s detention in Crimea yesterday. Despite his subsequent release, this kind of harassment is unacceptable. We expect Russia to respect freedom of religion and stop detaining innocent Ukrainians in Crimea. #CrimeaIsUkraine