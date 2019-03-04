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Задержание архиепископа ПЦУ: США резко ответили оккупантам Крыма

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Посольство США в Киеве осудило задержание российскими оккупантами архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Об этом сказано на странице посольства в Twitter: "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим".

"Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинский в Крыму", — написано в сообщении.

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"Заказ поступил из Москвы": всплыл важный нюанс задержания архиепископа ПЦУ в Крыму

архиепископ Климент

архиепископ Климент

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Климента, оккупанты хотели провести допрос об "ограблении" городской церкви. Архиепископа задержали в автобусе на центральном автовокзале Симферополя.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Kravchenko Alim Anatolevich
Kravchenko Alim Anatolevich
Такой тип преследования недопустим . Прессовать можно и нужно только русскую церковь.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А кто давал им право лезть во внутренние дела Российской Федерации?
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Bykov Sergei
Bykov Sergei
А война между религиозными громадами не беспокоит или все по плану?
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