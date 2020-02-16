Спецоперация по задержанию Анисимова в Киеве: полиция показала новые фото и видео

Евгению Анисимову ("Анисим") – запорожскому бизнесмену, "смотрящегому" за криминалитетом в регионе времен президентства Виктора Януковича – инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями УК.

Об этом сообщила пресс-служба полиции. Правоохранители также показали видео задержания подозреваемого 16 февраля в Киеве (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Операцию провели сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРДа.

Евгений Анисимов

Задержанный шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов.

"Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности.

Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", – сказано в сообщении.

Задержание Анисимова npu.gov.ua

12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье было вынесено постановление об избрании в отношении Анисимова меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в Запорожье.

Задержание Анисимова npu.gov.ua

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Также задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия...) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Евгений Анисимов npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое задержание "Анисима". "Смотрящий" и его охранник Андрей Гречковский были задержаны в аэропорту "Борисполь" 21 октября 2013 года. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства по статье "вымогательство".

В январе 2014 года его выпустили под залог.

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