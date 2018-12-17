Задержан заказчик убийства бойца АТО Олешко

В Харькове задержали одного из заказчиков убийства 43-летнего активиста и ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармат").

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, напомнив, что общественный деятель был убит в июле 2018 года в Бердянске.

"Вчера (16 декабря. — Ред) при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра", — написал он.

Виталий Олешко Вячеслав Аброськин, Facebook

Аброськин добавил, что "мужчина обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства".

В то же время друг погибшего Андрей Манджаров в комментарии OBOZREVATEL заявил, что полиция задержала не заказчика, а организатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталия Олешко по прозвищу "Сармат" убили во дворе его гостиницы средь бела дня. Четверых подозреваемых — бывших АТОшников — задержали в тот же день, подозреваемые находятся в СИЗО.

Также Аброськин ранее заявил: у следствия есть все основания считать, что убийство бойца АТО Олешко было заказным.