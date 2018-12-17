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Задержан заказчик убийства бойца АТО Олешко

22.6тЧитать материал на украинском

В Харькове задержали одного из заказчиков убийства 43-летнего активиста и ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармат").

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, напомнив, что общественный деятель был убит в июле 2018 года в Бердянске.

"Вчера (16 декабря. — Ред) при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра", — написал он.

Виталий Олешко

Виталий Олешко

Вячеслав Аброськин, Facebook

Новости
Подозреваемый в убийстве активиста Виталия Олешко бился в суде головой об стену, пытаясь сорвать заседание

Аброськин добавил, что "мужчина обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства".

В то же время друг погибшего Андрей Манджаров в комментарии OBOZREVATEL заявил, что полиция задержала не заказчика, а организатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталия Олешко по прозвищу "Сармат" убили во дворе его гостиницы средь бела дня. Четверых подозреваемых — бывших АТОшников — задержали в тот же день, подозреваемые находятся в СИЗО.

Также Аброськин ранее заявил: у следствия есть все основания считать, что убийство бойца АТО Олешко было заказным.

Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаХарьков
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Заказное? Шойгу?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вперёд Смотрящий, думаю это Путин... Правая его рука!
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UA Володимир
UA Володимир
Вперёд Смотрящий. Ты, что экстрвсенс? Прямо в точку.
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