Задержан террорист, который захватывал здание СБУ в Луганске. Фото

В Северодонецке был разоблачен террорист "ЛНР", который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба СБУ, было установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области.

"Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия", – отмечено в сообщении.

Задержанный террорист

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УКУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала террориста

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист "ДНР" сдался СБУ и слил данные об участии России в войне на Донбассе.