Задержан пособник генерал-майора СБУ, обвиняемого в госизмене

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины задержали фигуранта дела генерала Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ.

Отмечается, что он также поддерживал контакты с полковником ФСБ России Игорем Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили у подозреваемого большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Киеве задержали пособника генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова

В частности, в пособника Шайтанова изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, а также похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов СБУ

Оружие и боеприпасы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов СБУ

У пособника генерал-майора СБУ Шайтанова обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов СБУ

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