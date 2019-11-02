Задержан подозреваемый в громком убийстве бизнесмена в Мариуполе

Правоохранители задержали подозреваемого в громком убийстве 38-летнего предпринимателя в Мариуполе Донецкой области. Бизнесмену 1 ноября нанесли ножевое ранение, от которого он погиб.

Как сообщила пресс-служба полиции Донетчины, инцидент произошел на одной из улиц Левобережного района (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Погибшего мариупольца обнаружили в собственном автомобиле. Мужчина потерял контроль над авто и въехал в дерево. Медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение.

Убийство бизнесмена в Мариуполе Полиция Донецкой области

Полиция начала поиски человека, который мог это совершить. Около полуночи правоохранители разоблачили подозреваемого. Им оказался местный житель, 1988 года рождения, который ранее не имел проблем с законом.

Выяснилось, что накануне между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего водитель вышел из авто, чтобы пообщаться с пешеходом. В ответ на этот последний достал нож, ударил им предпринимателя и скрылся.

По факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские задержали подозреваемого в громком убийстве 38-летнего предпринимателя в Мариуполе Донецкой области

Бизнесмену 1 ноября нанесли ножевое ранение, от которого он погиб Полиция Донецкой области

Полицейские задержали подозреваемого в громком убийстве 38-летнего предпринимателя в Мариуполе Донецкой области Полиция Донецкой области

Бизнесмену 1 ноября нанесли ножевое ранение, от которого он погиб Полиция Донецкой области

Полицейские задержали подозреваемого в громком убийстве 38-летнего предпринимателя в Мариуполе Донецкой области Полиция Донецкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области при загадочных обстоятельствах погиб предприниматель. Мужчина ехал на автомобиле и попал в ДТП, но при осмотре тела обнаружили ножевые ранения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!