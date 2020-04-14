Задержан генерал-майор СБУ, готовивший теракты в Украине по указанию Москвы

СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Задержание состоялось 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что следователи собрали достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом российской ФСБ. В частности, это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

Согласно документам, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

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Последний же числится сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

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Кроме этого, следствие обладает неоспоримыми доказательствами того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал ему вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США и паспорт гражданина РФ.

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Как исполнитель Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Ко всему прочему, Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

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Также были зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

В СБУ отмечают, что в настоящее время по делу продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

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"Отдельно следует отметить, что, используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом", – говорится в сообщении.

Сейчас СБУ решает вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшая разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", – заявил председатель СБУ Иван Баканов.

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ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что задержанием и обыском в Днепропетровске 31 октября 2015 года руководил офицер СБУ Валерий Шайтанов, который участвовал в разгоне Майдана.