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14 апреля • обновлено в 14:37
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Задержан генерал-майор СБУ, готовивший теракты в Украине по указке Москвы

10.8т
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СБУ задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов завербованного Россией генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Задержание состоялось 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что следователи собрали достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом российской ФСБ. В частности, это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

Задержан генерал-майор СБУ, готовивший теракты в Украине по указке Москвы

Согласно документам, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Последний же числится сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Кроме этого, следствие обладает неоспоримыми доказательствами того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал ему вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США и паспорт гражданина РФ.

Как исполнитель Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшая разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", – заявил председатель СБУ Иван Баканов.

По его словам, это задержание стало свидетельством того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

"Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и проявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают", – подчеркнул Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что задержанием и обыском в Днепропетровске 31 октября 2015 руководил офицер СБУ Валерий Шайтанов, который участвовал в разгоне Майдана.

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Автор
Марина Лисничук
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
.. Прізвище лічить йому,оцій сволоті!Дійсно,а скільки ще таких"шайтанових"в СБУ,ЗСУ,поліції?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
В СБУ полно российских агентов. Чаще оглядывайтесь, paгулики :-)
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Лисак Віктор
Лисак Віктор
Вот он, настоящий позор Украины!!! Генералы на службе у полковников.... Дожились.
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