Задержан экс-депутат Крыма, осужденный за госизмену

Расследования 19:23, 1.07.2020 Обновлено: 19:23, 1.07.2020

Правоохранители задержали экс-депутата Крыма Василия Ганыша, осужденного на 12 лет за госизмену.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Сейчас предателя поместили в Киевский следственный изолятор.

В сообщении сказано, что после осуждения Ганыш не был задержан и безосновательно находился на свободе.

Правоохранители задержали предателя Василия Ганыша
(Прокуратура АР Крим)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крымская прокуратура отстояла в суде приговор для бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, который подозревался в государственной измене, в виде 12 лет лишения свободы.

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