Задержан экс-депутат Крыма, осужденный за госизмену

В январе 2020 года Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Бюро судебной информации

Правоохранители задержали экс-депутата Крыма Василия Ганыша, осужденного на 12 лет за госизмену.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Сейчас предателя поместили в Киевский следственный изолятор.

В сообщении сказано, что после осуждения Ганыш не был задержан и безосновательно находился на свободе.

Правоохранители задержали предателя Василия Ганыша (Прокуратура АР Крим)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крымская прокуратура отстояла в суде приговор для бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, который подозревался в государственной измене, в виде 12 лет лишения свободы.