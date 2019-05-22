Задержали за госизмену и ФСБ: экс-муж известной гимнастки вышел на свободу

Украинского бизнесмена Тимофея Нагорного 21 мая освободили из-под стражи.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!" – отметил юрист.

Информацию об освобождении также подтвердил в Facebook председатель совета общественной организации "Плич-о-плич" Сергей Раманов.

"Решением аппеляционного суда г. Киева, было отменено решение Печерского суда об аресте до 25 мая и изменена мера пресечения для Тимофея на домашний арест! Ветер перемен касается и судебной системы. Домашний арест звучит лучше, чем содержание под стражей!" – написал Рахманов.

Тимофей Нагорный и Сергей Рахманов Facebook

Тимофей Нагорный Facebook

Напомним, в октябре 2018 года бизнесмена, бывшего мужа олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного СБУ задержала по обвинению в государственной измене. Его арестовали с возможностью внесения залога в 528,6 тыс. грн.

После внесения залога Государственная судебная администрация выдала документы на освобождение Нагорного из следственного изолятора СБУ, однако из СИЗО он попал не на свободу, а в Апелляционный суд. Судебное заседание длилось всего 15 минут. Адвокат сообщила, что Нагорный не ознакомился с материалами дела, не получил на руки постановление суда и попросил отложить рассмотрение дела.

11 октября Нагорный вышел на свободу из следственного изолятора, однако 22 октября вновь был арестован. Апелляционный суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста без права залога.

Также Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором подозреваемый в госизмене бизнесмен Тимофей Нагорный рассказывает о своих связях с РФ.

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