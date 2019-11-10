Главная Новости
10 ноября • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Задержали по просьбе России: в Польше озвучили судьбу ветерана АТО Мазура

672 Читать материал на украинском

Польша примет решение по задержанному ветерану АТО и замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру в соответствии с международным правом.

С таким заявлением выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает "Европейская правда".

По его словам, решение о задержании "было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который находится в списке Интерпола".

Новости
Задержание лидера УНА-УНСО в Польше: Аваков прояснил "русский след"

"И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанность пограничной службы - задержать такое лицо. Иногда стороны сделки Интерпола злоупотребляют возможностью включения в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены", - сказал Чапутович.

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

Игорь Мазур (позывной "Тополя")

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура 10 ноября передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Польша
Теги
Ветераны войны на Донбассе Интерпол
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Главное посмотрим - судья, который будет принимать решение, больше ненавидит УНА-УНСО или Россию?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel