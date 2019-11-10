Задержали по просьбе России: в Польше озвучили судьбу ветерана АТО Мазура

Польша примет решение по задержанному ветерану АТО и замглавы УНА-УНСО Игорю Мазуру в соответствии с международным правом.

С таким заявлением выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает "Европейская правда".

По его словам, решение о задержании "было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который находится в списке Интерпола".

"И Украина, и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и обязанность пограничной службы - задержать такое лицо. Иногда стороны сделки Интерпола злоупотребляют возможностью включения в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены", - сказал Чапутович.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Игоря Мазура 10 ноября передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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