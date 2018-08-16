Задержали не того: облитая кислотой активистка сделала громкое заявление

Сотрудница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, заявила, что не узнает подозреваемого Николая Новикова, которого задержала полиция.

По ее словам, задержанный является "случайным человеком", что также подтверждают ее близкие, рассказала она "Украинской правде".

"Я видела то, что и все в интернете, но я не узнаю его... Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", - сказала Гандзюк.

Задержанный Николай Новиков ТСН

Активистка считает, что в ее физическом устранении могут быть заинтересованы многие, поскольку она "выбивается из общего ландшафта, чем раздражала многих людей не только из Херсона".

"Но мало кто может пойти на такое преступление. Тем более в городе, где мы все выросли вместе: с кем ходили в одну школу, с кем выросли в одном дворе. Но среди политических оппонентов такие зверства обычно не приняты. Память у людей очень длинная, поэтому нельзя быть полностью уверенным, что мы вообще говорим о ком-то из Херсона", - добавила она.

Гандзюк допускает, что заказчиками нападения на нее могут быть люди, связанные с правоохранительными органами.

"Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна", - подчеркнула она.

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Пострадавшая подчеркнула, что именно от правоохранителей она получала угрозы и предупреждения.

"Они подсылали ко мне достаточно близких мне людей с предложениями. Сейчас я не могу говорить о всех деталях, это может помешать следствию. Но готовьте попкорн, поверьте, будет очень интересно", - пояснила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля на Гандзюк напали у подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил ее кислотой, в результате чего активистка получила серьезные ожоги.

Предварительно полиция квалифицировала инцидент как "хулиганство", однако позже нападение было переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего". После того, как экспертиза подтвердила, что Гандзюк облили серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на убийство с особой жестокостью. 1 августа активистку доставили на лечение в Киев.

О задержании подозреваемого полиция сообщила 3 августа. Позже стало известно, что им оказался Николай Новиков, 1978 года рождения, житель Херсона. 6 августа суд принял решение взять его под стражу до 1 октября.

7 августа глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что в деле о покушении на Гандзюк появился еще один подозреваемый. Также в полиции обнародовали новые данные о кислоте, которой облили активистку.