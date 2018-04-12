Задействуют "консервы": раскрыты планы России по освобождению "Норда"

Россияне активизировали по всем направлениям свои усилия для освобождения рыболовецкого траулера "Норд", задержанного Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря.

Так, к примеру, в Украине этим вопросом занимаются адвокаты, которых курирует непосредственно "заместитель председателя совета министров" оккупационной власти Крыма И. Михайличенко, сообщает "Информационное сопротивление".

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время представители России усилят содействие в решении вопроса "Норда" по линии Европейского суда по правам человека и морского трибунала в Гааге, для чего будут задействованы "консервы" спецслужб страны-агрессора в Страсбурге и Гааге.

Как сообщал "Обозреватель", главный пропагандист России Владимир Соловьев заявил, что задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна в Азовском море следует расценивать как пиратство и террористический акт.