Военная агрессия России: стали известны важные детали исторической резолюции ПАСЕ

ПАСЕ признала действия России против Украины в Черном море актом военной агрессии. Это самое главное достижение новой резолюции ассамблеи.

Об этом ObozTV рассказал народный депутат Украины Владислав Голуб. Он добавил, что ПАСЕ также призвала Кремль немедленно освободить захваченных в плен украинских военных моряков.

"Но самое интересное, что есть отсылки к Женевским конвенциям, а также к нормам международного гуманитарного права. Что в свою очередь говорит о том, что наши 24 парня являются военнопленными", – подчеркнул Голуб.

Он также рассказал, что на заседаниях ПАСЕ, посвященных этому вопросу, присутствовали семьи захваченных Россией в плен украинцев.

"Я считаю, что мы и наши западные партнеры должны и дальше работать над тем, чтобы усиливать экономическое давление на Российскую Федерацию. И соответственно добиваться на всех уровнях любых действий, которые освободят наших ребят", – подвел итог депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАСЕ не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из Совета Европы, если ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

За этим последовало решение Госдумы России не направлять делегацию РФ на сессию ПАСЕ в январе 2019 года.

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