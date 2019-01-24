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Военная агрессия России: стали известны важные детали исторической резолюции ПАСЕ

1.8тЧитать материал на украинском

ПАСЕ признала действия России против Украины в Черном море актом военной агрессии. Это самое главное достижение новой резолюции ассамблеи.

Об этом ObozTV рассказал народный депутат Украины Владислав Голуб. Он добавил, что ПАСЕ также призвала Кремль немедленно освободить захваченных в плен украинских военных моряков.

"Но самое интересное, что есть отсылки к Женевским конвенциям, а также к нормам международного гуманитарного права. Что в свою очередь говорит о том, что наши 24 парня являются военнопленными", – подчеркнул Голуб.

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Он также рассказал, что на заседаниях ПАСЕ, посвященных этому вопросу, присутствовали семьи захваченных Россией в плен украинцев.

Военная агрессия России: стали известны важные детали исторической резолюции ПАСЕ

"Я считаю, что мы и наши западные партнеры должны и дальше работать над тем, чтобы усиливать экономическое давление на Российскую Федерацию. И соответственно добиваться на всех уровнях любых действий, которые освободят наших ребят", – подвел итог депутат.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владислав Голуб
Место
ФранцияСтрасбург
Теги
ПАСЕпленные морякиУкраинаРоссия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Путин уже от страха трясущимися руками лично открывает двери камер, чтобы освободить моряков.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бомжей этой помойки ПАСЕ никто не слушает)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну всё, успокоились? Теперь марш по палатам.
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