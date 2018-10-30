''Задачи освобождать нет'': Наев раскрыл приоритет ВСУ на Донбассе

Перед украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил не стоит задача продвинуться по линии соприкосновения или освободить какой-либо населенный пункт.
Как пояснил в интервью "ВВС Украина" командующий ООС Сергей Наев, приоритетом является сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов.
При этом он подчеркнул, что взятие под контроль населенных пунктов на Донбассе зависит от военной обстановки.
"Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет – сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов", – пояснил он.
Наев также напомнил, что цель ООС – освобождение всей оккупированной Россией территории на востоке Украины.
"Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем… Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, но пока у военных не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт", – пояснил генерал-лейтенант.
Он отметил, что главное – стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе.
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