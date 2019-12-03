"Ожидают настоящую революцию!" Известная волонтер заявила о "зачистке" защитников Украины

Власти Украины сейчас пытаются подорвать доверие к участникам войны на Донбассе, военным и волонтерам, заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк.
"Есть разные мнения, почему идет такая "зачистка". Разные дела: по Марченко, Грищенко, Зверобой… Но все они – наши защитники. И эти люди сейчас чувствуют себя брошенными и преданными", – рассказала Мартынюк в программе "Острый вопрос" на ObozTV.
Мартынюк не исключила, что цель такой дискредитации – вынудить ветеранов АТО пойти на "какие-то активные шаги".
"Думаю, что в ближайшем будущем может быть даже настоящая революция. Возможно, этого и ожидают", – допустила она.
По ее мнению, к такой революции могут специально "подталкивать". "Потому что так будет легче всех нас закрыть за решеткой", – объяснила Мартынюк.
"Уже арестованы пятеро моих друзей: Дмитрий Марченко, Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Инна Грищенко, Влад Грищенко… Под домашним арестом Ольга Капинус и Василий Саковец. Идут обыски ГБР у Маруси (Зверобой. – Ред.)… Это просто ужас", – возмутилась она.
Волонтер назвала происходящее "абсурдом".
"В зал суда приходят настоящие герои Украины, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, чтобы взять (своих побратимов. – Ред.) на поруки – а их не слышат. Это полное пренебрежение к боевым офицерам, к героям нашей страны. Государство нас не слышит", – подытожила Мартынюк.
В Украине не исключают новой революции
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Как писал OBOZREVATEL:
В начале ноября в Украине прошла волна обысков у добровольцев. Инна Грищенко (позывной "Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были арестованы и заключены под стражу – их подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена.
Генерал-майора Дмитрия Марченко и еще нескольких сотрудников ВСУ (Почтаренко, Комарянского, Саковца и Капинус) арестовали по подозрению в закупке некачественных бронежилетов.
В защиту Марченко выступили многие политические и военные деятели, в частности, боевой генерал Михаил Забродский и глава С14 Евгений Карась.
Волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой стала фигурантом уголовного производства "за призывы к убийству человека и к свержению государственной власти" – после скандального видео, которое Зверобой записала вместе с нардепом от партии "Европейская солидарность" Софией Фединой.
28 ноября следователи ГБР пришли к Зверобой с обысками.
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