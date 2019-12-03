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3 декабря • обновлено в 20:11
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"Ожидают настоящую революцию!" Известная волонтер заявила о "зачистке" защитников Украины

4.4т
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Власти Украины сейчас пытаются подорвать доверие к участникам войны на Донбассе, военным и волонтерам, заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк.

"Есть разные мнения, почему идет такая "зачистка". Разные дела: по Марченко, Грищенко, Зверобой… Но все они – наши защитники. И эти люди сейчас чувствуют себя брошенными и преданными", – рассказала Мартынюк в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

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Мартынюк не исключила, что цель такой дискредитации – вынудить ветеранов АТО пойти на "какие-то активные шаги".

"Думаю, что в ближайшем будущем может быть даже настоящая революция. Возможно, этого и ожидают", – допустила она.

По ее мнению, к такой революции могут специально "подталкивать". "Потому что так будет легче всех нас закрыть за решеткой", – объяснила Мартынюк.

"Уже арестованы пятеро моих друзей: Дмитрий Марченко, Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Инна Грищенко, Влад Грищенко… Под домашним арестом Ольга Капинус и Василий Саковец. Идут обыски ГБР у Маруси (Зверобой. – Ред.)… Это просто ужас", – возмутилась она.

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Волонтер назвала происходящее "абсурдом".

"В зал суда приходят настоящие герои Украины, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, чтобы взять (своих побратимов. – Ред.) на поруки – а их не слышат. Это полное пренебрежение к боевым офицерам, к героям нашей страны. Государство нас не слышит", – подытожила Мартынюк.

В Украине не исключают новой революции

В Украине не исключают новой революции

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алла Мартынюк
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе АТО ООС волонтерство
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Мир Миру
Мир Миру
Діюча влада помиляється в питанні невизнання патріотизму волонтерів та воїнів АТО/ООС . Треба припинити цькування і провокації захисників України. Навпаки, саме вони потребують соціального захисту і реабілітації, бо це не просто громадяни України у "скрутному економічному становищі", а ще й етнічні Українці, що горді цим.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вон ребенка трехлетнего ее герои завалили
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можно подумать никто не знает как волонтеры от туда возили ценности и оружие)почему то солдат ВСУ никто не ловит по тому что их то совесть чиста
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