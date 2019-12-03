"Ожидают настоящую революцию!" Известная волонтер заявила о "зачистке" защитников Украины

Власти Украины сейчас пытаются подорвать доверие к участникам войны на Донбассе, военным и волонтерам, заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк.

"Есть разные мнения, почему идет такая "зачистка". Разные дела: по Марченко, Грищенко, Зверобой… Но все они – наши защитники. И эти люди сейчас чувствуют себя брошенными и преданными", – рассказала Мартынюк в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Мартынюк не исключила, что цель такой дискредитации – вынудить ветеранов АТО пойти на "какие-то активные шаги".

"Думаю, что в ближайшем будущем может быть даже настоящая революция. Возможно, этого и ожидают", – допустила она.

По ее мнению, к такой революции могут специально "подталкивать". "Потому что так будет легче всех нас закрыть за решеткой", – объяснила Мартынюк.

"Уже арестованы пятеро моих друзей: Дмитрий Марченко, Сергей Почтаренко, Михаил Комарянский, Инна Грищенко, Влад Грищенко… Под домашним арестом Ольга Капинус и Василий Саковец. Идут обыски ГБР у Маруси (Зверобой. – Ред.)… Это просто ужас", – возмутилась она.

Волонтер назвала происходящее "абсурдом".

"В зал суда приходят настоящие герои Украины, награжденные орденом Богдана Хмельницкого, чтобы взять (своих побратимов. – Ред.) на поруки – а их не слышат. Это полное пренебрежение к боевым офицерам, к героям нашей страны. Государство нас не слышит", – подытожила Мартынюк.

В Украине не исключают новой революции facebook.com/rok.org.ua

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