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Зеленского зовут в Донецк: волонтер озвучил условие переговоров

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует реагировать на "хотелки" террористов.

В частности, главе государства следует игнорировать приглашение "замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуарда Басурина. Такое мнение OBOZREVATEL высказал советник 5-го президента Украины, руководитель волонтерского движения "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

"А зачем ему туда ехать? И самое главное, зачем террористов вообще слушать?" — спросил он.

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

Владимир Зеленский в зоне проведения ООС

Официальный сайт президента Украины

"Зачем Зеленского пригласили в Донецк? Мыслительные процессы террористов я комментировать не могу. Но вопрос заключается в том, зачем вообще обращать внимание на какие-то хотелки террористов? Общаться нужно с Российской Федерацией, а не с террористами", — убежден волонтер.

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Бирюков назвал единственное условие ведения любых переговоров. "Если это будут какие-то переговоры о том, что Россия выйдет с нашей территории, то их можно проводить в любой точке планеты. Вопрос заключается только в том, чтобы Россия захотела, наконец-то, покинуть нашу территорию".

Как писал OBOZREVATEL, в эфире российского пропагандистского ток-шоу "замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийЭдуард БасуринЮрий Бирюков
Место
Украина
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