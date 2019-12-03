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3 декабря • обновлено в 20:36
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Зачем СБУ разыскивает Цемаха: Гай заявил о двойной лжи

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Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай допустил, что решение об объявлении в розыск ключевого свидетеля по делу о сбитом над Донбассом самолете "Боинг", террориста "ДНР" Владимира Цемаха было согласовано с Российской Федерацией.

"Это скоординированные действия. Наверняка с Нидерландами и, возможно, с самой Россией", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В контексте включения Цемаха в список на обмен пленными между Украиной и РФ, который состоялся 7 сентября, офицер заявил о "главной лжи", которую, по его словам, "распространял Офис президента" – о том, что перед обменом Цемаха допросили следователи Нидерландов. "Его не допросили", – убежден Гай.

Террорист "ДНР" Владимир Цемах

Террорист "ДНР" Владимир Цемах

Он также напомнил о том, что, согласно решению международного морского суда, Россия была обязана освободить украинских моряков и захваченные корабли без каких-либо условий. Таким образом, "то, что Цемах был условием освобождения моряков – ложь и манипуляция Офиса президента", – заявил офицер.

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Гай предположил, что решение об объявлении Цемаха в розыск было согласовано с нидерландской и, возможно, российской стороной, и было принято накануне нормандского саммита, поскольку по его итогам "вопрос с "Боингом" может быть закрыт".

"Нидерландская сторона волнуется о том, что после нормандского саммита, если будут сняты санкции с РФ, к России больше не будет претензий как к государству, ответственному за катастрофу "Боинга". Обвинят отдельных лиц, Россия их выдаст, и на этом вопрос закроется", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Донбасса
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Обвинят отдельных лиц, Россия их выдаст, и на этом вопрос закроется", – пояснил он. Дурак, что-ли?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Uxmal Leo, виблюй, бо заважає ДУМАТИ!
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Ще не вмерла, Этот Гай просто отмороженный порохобот. Генерирует фейки, а виноватым делает Зеленского. Специально ослабляя его
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