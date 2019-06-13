Россия накачивает Крым вооружением: Тука озвучил цель

Российская Федерация пытается усилить контроль над акваторией Черного моря.

"Эта цель достигается, в том числе, размещением комплексов С-400 на территории аннексированного Крыма", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Комментируя данные разведки США, которая зафиксировала существенное увеличение количества вооружений, размещенных в Крыму, он подчеркнул: "Абсолютно согласен с анализом наших американских партнеров. Милитаризация Крымского полуострова продолжается фактически с первых дней его аннексии".

Владимир Путин на митинге в поддержку аннексии Крыма Официальный сайт президента России

"Мы постоянно отслеживаем динамику этих действий со стороны России и получаем очень много полезной информации, в том числе от американцев", - добавил Тука.

Он также согласился с выводами американских экспертов, которые считают, что подобные меры осуществляются с целью получения большего контроля над Черным морем. "Тот факт, что Россия устанавливает системы С-400 на территории аннексированного Крыма, с моей точки зрения, действительно свидетельствует, в первую очередь, об усилении контроля над акваторией Черного моря", - заявил замминистра.

Как писал OBOZREVATEL, после анализа спутниковых снимков в разведке США пришли к выводу о том, что за последние 18 месяцев Россия увеличила численность своих войск, самолетов и оружия в аннексированном Крыму. Так, на снимках были показаны пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300, истребители в четырех местах и модернизированные военные объекты советской эпохи.

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