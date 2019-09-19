Зачем России переименовывать Крым: раскрыта цель оккупантов

Скандальное предложение переименовать аннексированный Крым в Тавриду, чтобы укрепить его "российский статус", это попытка оккупантов отвлечь жителей полуострова от реальных проблем.

Так объяснил инициативу переименования Крыма бывший первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в эфире ObozTV.

"Это очередная попытка отвлечь внимание граждан, которые проживают на оккупированной территории, от насущных проблем. Которые связаны с экологией, с отсутствием надлежащих зарплат, медицинского обслуживания и т.д.", – сказал Куркчи.

Он уточнил, что весь этот комплекс проблем на оккупированную территорию принесла именно страна-агрессор.

"А создание таких громких инфоповодов – просто пиар-ход", – подчеркнул Куркчи, который с 2016-го по сентябрь 2019 года занимался в министерстве крымскими вопросами.

Специалист добавил, что в самом Крыму некоторые представители оккупационных властей тоже не поддержали инициативу, заявив, что "это совсем не то, чем нужно сегодня заниматься". "Т.е. там идет и внутренняя борьба на политическом уровне", – заключил он.

Оккупанты предложили переименовать Крым burn-media.ru

Как писал OBOZREVATEL, инициативу о переименовании захваченного Россией полуострова в "Республику Крым - Тавриду" поддержал т.н. вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Ранее с самой инициативой выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

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