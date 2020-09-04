Новый поворот сюжета в "белорусском сериале" – серия "200 украинских экстремистов в Беларуси".

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции официально заявил: “На Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь”.

Тут надо отметить, что Сергей Викторович родился в 1950 году и застал последние годы жизни и правления Сталина. Так вот, Иосиф Виссарионович как-то сказал: “У дипломата слова должны расходиться с делом, — иначе какой же он дипломат? Слова — это одно, дело — совершенно другое. Хорошие слова — маска для прикрытия скверных дел. Искренний дипломат — это сухая вода, деревянное железо”. Не секрет, что Владимир Путин ностальгирует по СССР и административно-командным методам Иосифа Сталина, так что нам всем пора перестать удивляться странным заявлениям Лаврова, Захаровой и прочих российских дипломатов.

К слову, о возрасте. В кулуарах ходят слухи, что 70-летний Сергей Лавров давно просится на пенсию, но его не отпускают, ибо заменить некем. Вот ему и приходится озвучивать кремлёвские нарративы, которые набили оскомину не только европейским политикам, но и самим россиянам. В частности, августовский социологический опрос “Левада-Центр” показал, что главному российскому дипломату доверяет всего 8% граждан РФ. Директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, которая как-то заявила, что “дипломатия в сочетании с Воздушно-космическими силами России творит чудеса", в списке политиков, которым доверяют россияне, нет совсем.

Голословное заявление Сергея Лаврова о “200 экстремистах, натренированных на украинской территории”, ещё раз свидетельствует о том, что Россия намерена переложить на украинскую сторону свою вину за дестабилизацию ситуации в суверенной Беларуси и радикализацию мирных протестов. Министр иностранных дел РФ заверил журналистов, что Москва располагает подтверждёнными данными, однако не удосужился привести хоть какой-то факт.

По мотивам пресс-конференции сразу вспомнился Никита Михалков, который как-то в ответ на обвинения во лжи, заявил: “Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять”.

К счастью, доказательства, которые опровергнут заявление главного российского дипломата, есть.

Во-первых, за всё время протестов в Беларуси не было задержано ни одного гражданина Украины, который активно бы участвовал в акциях. Тем более кого-то, кто имеет отношение к каким-либо националистским организациям.

Зато были арестованы боевики российской частной военной компании “Вагнер”, которую связывают с Евгением Пригожиным – давним приятелем Владимира Путина. Это были не просто “туристы", а наёмники с боевым опытом, навыками радикализации мирных протестов, террористических актов, провокаций. Лукашенко продержал “богатырей" в застенках две недели, как заложников, но потом вернул их на родину — в Россию, попутно обвинив спецслужбы Украины и США в том, что те, якобы, организовали их “визит” в Минск.

Во-вторых, только ленивый не читал белорусские новости о том, что практически каждый день на мирных протестах в толпе задерживали провокаторов с, “неожиданно", российским гражданством. На недавних митингах в поддержку Александра Лукашенко, куда согнали работников бюджетной сферы, государственных служащих и военных, были замечены флаги Российской Федерации и российских националистических групп. Эти удивительные кадры в момент разлетелись в эфирах рейтинговых агентств всего мира.

В-третьих, на улицах Минска неоднократно были замечены "вежливые зелёные человечки” — якобы не российского, а местного белорусского “разлива". Благо, в Москве учли уроки 2014 года, и не отправили в “братскую” республику “белорусов” с монгольскими чертами лица.

Исходя из этого, можно сделать неутешительный вывод: как и в Украине, Россия будет провоцировать в Беларуси кровопролитие, используя своих агентов среди высшего руководства силовых структур республики и оппозиционеров. Заявление Сергея Лаврова означает, что с высокой долей вероятности могут быть задействованы агенты российских спецслужб, в том числе из числа граждан Беларуси, уже инфильтрированные в украинские ультраправые организации.

Например, вдруг появятся свидетели, которые расскажут, что наблюдали в ходе радикализирующихся белорусских протестов "распятие мальчиков”, “насилие в отношении маленьких девочек и совсем стареньких тётушек в поездах” и прочее. И все это, естественно, будет якобы совершено белорусскими, украинскими, литовскими и польскими националистами. А для пущей достоверности вершителей всех этих злодеяний, якобы украинцев, литовцев и поляков, российские спецслужбы завезут в Республику Беларусь одним рейсом со свидетелями-вещателями об этих самых злодеяниях – так сказать, чтобы не летать дважды.

Кремль закончил подготовку к переходу к силовому сценарию решения белорусского вопроса. Теперь Россия готовит почву для “отбеливания” себя от причастности к ужасным событиям, которые происходят там, куда идёт “русский мир”. Все заявления, в том числе Сергея Лаврова – некая подготовка белорусского общества, а точнее, мирового сообщества, к тому моменту, когда тайное станет явным. В частности, к развёртыванию российских сил специальных операций и начала их активной деятельности на белорусских землях — видимой части айсберга вмешательства Кремля в дела "братской” и пока ещё суверенной республики.

По наиболее удобному для России сценарию, контролируемые Москвой агенты-провокаторы, могут начать вооружённое сопротивление Александру Лукашенко, что оправдает непосредственное вмешательство со стороны Москвы. Не зря же Владимир Путин заявил: “Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал”. По словам президента РФ, он не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее”. Никто так подло не умеет дестабилизировать социально-политическую ситуацию в других странах, как Кремль.

Белорусам надо быть готовыми к тому, что мирные митинги будут сопровождаться провокациями. Потом в отношении к ним будут применять оружие — сначала слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули, среди которых вдруг окажутся и боевые. Виновными во всем этом объявят либо их самих, либо украинцев, поляков, литовцев, ведь Сергей Лавров об этом “предупреждал".

Заявление Сергея Лаврова свидетельствуют также и о том, что Россия приступила к реализации сценария аншлюса Беларуси, начатого уже давно, с подписания договора о создании союзного государства. В 2019–2020 годах Александр Лукашенко начал ставить палки в колёса интеграции, вот Владимир Путин и дождался того момента, когда уже ни от “Батьки”, ни от белорусов ничего не будет зависеть. Теперь всё зависит от мастерства российских силовиков в Беларуси, которые отточили в Украине практические навыки раскачивания страны и создания сакральных жертв для достижения геополитических целей.

Тем более, что практический итог визита главы российского правительства Михаила Мишустина в Минск, который состоялся 3 сентября, оказался нулевым. Партнёры по Союзному государству остались в той же точке, где были и ранее, встреча идёт за встречей, а результата — ноль. Владимиру Путину остаётся только применить по отношению к Александру Лукашенко военную силу.